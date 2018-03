Meirelles afirma que indicadores mostram crescimento sólido O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que há indicadores antecendentes que mostram que a economia continua em ritmo de crescimento sólido. "Tudo indica que a economia caminha para atingir as estimativas do mercado para a taxa de crescimento deste ano", afirmou Meirelles. Ele manteve hoje várias reuniões com investidores e analistas em Nova York em preparação à visita do presidente Lula à cidade no final deste mês. Indagado sobre se ainda há espaço para queda das taxas de juros, Meirelles disse que não teceria comentários sobre este assunto.