Meirelles afirma que investidores querem entender melhor a recuperação do Brasil

NOVA YORK - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que investidores com quem esteve reunido em evento promovido pelo Bank of America Merrill Lynch em Nova York estavam interessados em ouvir análises sobre a evolução da economia brasileira. Segundo ele, este grupo de executivos administra no total cerca de US$ 12 trilhões em ativos.

"Os investidores querem entender melhor a recuperação do Brasil", destacou o ministro, apontando que eles queriam ouvir detalhes sobre as perspectivas de retomada da economia, inclusive para o próximo ano.

De acordo com Meirelles, os gestores ficaram especialmente interessados na melhora do consumo no Brasil, fato que ocorreu com o aumento da renda disponível das famílias motivada pela queda da inflação.

O ministro também apontou que os investidores quiseram ouvir dele sobre o cenário da aprovação de reformas pelo Congresso neste ano. "Disse que a reforma da Previdência será aprovada, que tem grande chance de ocorrer", apontou.

Meirelles destacou que informou aos investidores quais deverão ser os próximos passos da Câmara dos Deputados, que primeiro vai analisar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer realizada pela procuradoria-geral da República e depois passará a avaliar a proposta de reforma da Previdência Social.

Segundo o ministro, ele comentou aos investidores que a aprovação da reforma da Previdência é de interesse dos partidos que podem assumir o governo a partir de 2019.