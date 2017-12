Meirelles afirma que não há decisão sobre acordo com FMI O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, assegurou hoje que o governo não tomou ainda nenhuma decisão sobre a possibilidade de renovação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). "Todas as especulações são prematuras", afirmou ele ao comentar notícias que saíram na imprensa, durante o fim de semana, de que o presidente Luis Inácio Lula da Silva já teria autorizado a renovação do acordo. Ao ser questionado se a notícia de que ele próprio teria recomendado a renovação do acordo por prever que 2005 será um ano complicado, Meirelles respondeu: "Eu hein?!". O presidente do BC também evitou comentar rumores sobre mudanças na diretoria da instituição. "Não comentamos boatos", disse ele ao deixar o Ministério da Fazenda, onde se reuniu com o ministro Antonio Palocci. Meirelles também comentou que 2004 foi um ano de muito sucesso para o Brasil e a política econômica. Segundo ele, o País cresce a taxas "robustas". "O País está se preparando para continuar crescendo na próxima década", disse o presidente do BC.