Meirelles afirma que País está menos vulnerável "O Brasil está hoje muito menos vulnerável a choques externos do que no final do ano passado". Este foi o comentário do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ao ser questionado sobre as crescentes preocupações do impacto da desaceleração na economia norte-americana nos mercados internacionais, inclusive uma eventual elevação da aversão ao risco. Segundo ele, o País está "fazendo a sua lição de casa" para atingir taxas de crescimento maiores no longo e médio prazos. "À medida que tenhamos fundamentos mais sólidos, a vulnerabilidade vai diminuindo", afirmou. "Cresceremos menos nos momentos mais difíceis e cresceremos mais nas fases mais favoráveis". O presidente do BC participou hoje do primeiro dia da reunião de governadores de bancos centrais do continente americano. Meirelles deve retornar ao Brasil no final de semana.