Meirelles afirma que receptividade do Brasil é muito boa O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que, no encontro que teve nesta tarde com um grupo de investidores na sede do JP Morgan em Londres, houve uma "receptividade muito boa" ao Brasil. Meireles disse que, em sua palestra aos investidores, mostrou que a economia brasileira está sólida, crescendo de forma robusta e com resultados excelentes na conta corrente e balança comercial. Segundo ele, a recente oscilação dos mercados, causada pela perspectiva de alta dos juros nos EUA, também foi tema de debate. "O mercado está se estabilizando e o interesse no Brasil volta a ser grande", disse Meirelles. O presidente do BC viaja amanhã cedo (horário de Londres) para Basiléia, na Suíça, onde participará da assembléia anual do BIS. Meirelles permanecerá na Suíça até segunda-feira.