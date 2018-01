Meirelles afirma que "resultado do PIB fala por si só" O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, usou poucas palavras para comentar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano. Ele limitou-se a afirmar, ao chegar para a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que "o resultado do PIB fala por si só". De acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE, o PIB no segundo trimestre cresceu 1,4% em relação ao primeiro trimestre.