Meirelles aguarda decisão do STF com "tranqüilidade" O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, disse hoje que espera com "serenidade e tranqüilidade" a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de abrir um inquérito com base em denúncias contra o presidente do BC. O inquérito pode ser aberto ainda nesta semana, mas Meirelles garante que "sempre teve uma vida pautada pelo respeito à lei e à ética". "Tenho uma vida transparente e vejo todo tipo de avaliação como positiva", completou. Meirelles participou hoje, na Basiléia, de uma reunião com os maiores bancos centrais do mundo para avaliar a economia internacional. A principal conclusão da reunião foi de que há uma tendência à alta dos spreads (prêmios dos títulos), o que potencialmente poderia afetar os países emergentes. Para Meirelles, porém, o Brasil já fez sua lição de casa. "Adotou políticas prudentes", e estaria pronto para enfrentar este novo cenário.