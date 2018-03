Meirelles antecipa o retorno ao Brasil O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que está participando do Fórum Econômico Mundial, deve antecipar para amanhã o seu retorno ao Brasil, que anteriormente estava previsto para domingo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o presidente do BC o acompanhe na viagem de volta ao Brasil amanhã à tarde.