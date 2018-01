Meirelles aponta condições para queda do juro real O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que para o juro real (juro nominal descontada a inflação) cair é importante que a inflação continue dentro das metas, que o equilíbrio fiscal seja mantido e que o superávit primário seja valorizado. De acordo com ele, é importante também que as incertezas sobre a condução da política econômica diminuam. Para Meirelles, a segurança e a consistência da política econômica levam à redução do risco Brasil (taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País) e à queda do juro real. Meirelles apontou sinais de mudanças que ele considera importantes que levarão, no médio prazo, a uma continuada queda da taxa de juros reais. Entre essas mudanças, citou a queda da relação da dívida externa líquida total sobre exportações, a queda da relação do juro da dívida externa sobre exportações e também a redução da dívida cambial. O presidente do BC exemplificou que, nos últimos 10 anos, o juro real vem mostrando trajetória cadente. Segundo ele, a média do juro real de 94 a 98 foi acima de 20% ao ano. De 98 a 2003, ficou pouco acima de 11%. E em 2005, até o mês de abril, o juro real pode chegar a 9,7%, afirmou.