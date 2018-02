Meirelles: BC agirá de modo preventivo se for preciso O Brasil está preparado para enfrentar um cenário externo desfavorável, mas o Banco Central está pronto para agir preventivamente se for necessário, disse nesta segunda-feira o presidente do BC, Henrique Meirelles. "Nos últimos cinco anos aproveitamos para arrumar a casa", disse ele durante discurso em cerimônia de posse de uma nova diretora do BC. "A minha mensagem é apenas uma: estamos preparados", concluiu o presidente do banco, em um dia de fortes quedas dos mercados acionários globais por conta de crescentes temores de uma possível recessão nos Estados Unidos. (Por Isabel Versiani)