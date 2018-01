Meirelles cancela participação em evento na segunda-feira em SP

BRASÍLIA - A assessoria do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou há pouco que ele cancelou a participação no congresso "Perspectivas Econômicas e Políticas no Brasil", que acontece na segunda-feira, 6, em São Paulo. A agenda do ministro foi alterada para incluir uma reunião com o presidente Michel Temer, às 12h, no Palácio do Planalto.

Conforme noticiou na sexta-feira à noite, 3, o Broadcast, o presidente Michel Temer terá, na segunda, uma série de reuniões com ministros e líderes da base aliada no Congresso para tratar de projetos que devem ser votados nos próximos meses.

A agenda oficial do presidente para segunda-feira, até o momento, prevê uma reunião às 10h45 com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e às 12h, com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.