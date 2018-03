Meirelles cancela participação em reunião de presidentes de BCs O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, cancelou a sua participação na 4a reunião de presidentes de Bancos Centrais do Mercosul, Chile e Bolívia que será realizada na manhã de sexta-feira em Santiago do Chile. Meirelles, que embarcaria no início na noite de quinta-feira para Santiago, também cancelou a palestra que faria em seminário promovido pelo Centro de Estudios Libertad y Desarollo. A Assessoria do BC informou que a decisão se deve a problemas de agenda, que ficou sobrecarregada pelo número de viagens que Meirelles tem feito para o Exterior nas últimas semanas.