Meirelles: cenário provável é de redução moderada nos EUA O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse na terça-feira à noite, em palestra promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás, que o cenário mais provável é o de que a economia dos Estados Unidos entre num processo de redução "moderada" de suas taxas de crescimento. "Será um crescimento menor. Mas ainda positivo", afirmou. Para Meirelles, a chance de ocorrer uma recessão como a prevista pelo ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Alan Greenspan é pequena. "Existe a probabilidade. Mas diria que é pequena", disse num auditório lotado por empresários e políticos goianos. O presidente do BC procurou destacar que a redução do ritmo de crescimento da economia norte-americana ocorrerá num momento em que outras regiões do globo estão experimentando taxas mais elevadas de expansão econômica. "A China continua crescendo. A Alemanha vem apresentando bons resultados de crescimento econômico. O Japão também tem crescido a taxas mais altas. O próprio desempenho da economia alemã poderá contribuir para um crescimento maior de outros países da Europa", comentou. Na opinião de Meirelles, a realidade destas outras regiões ajudará a "amortecer" os efeitos de uma possível queda do crescimento dos EUA. Mesmo assim, ele enfatizou que o Brasil estaria hoje mais preparado para enfrentar uma eventual recessão nos EUA. "Hoje temos superávit em conta corrente, reservas internacionais elevadas e a nossa dívida externa deixou de ser um problema", afirmou. Demanda interna O presidente do Banco Central destacou que o crescimento econômico do Brasil vem sendo puxado nos últimos meses pela expansão da demanda doméstica. "Com o aumento das importações, o setor externo tem dado uma contribuição negativa para o nosso crescimento", destacou. Apesar de todo o otimismo, o presidente do BC ressaltou que o Brasil não está totalmente imune às crises. "É possível dizer que um sujeito está com a saúde perfeita nunca ficará doente? É evidente que não. No meio de uma epidemia de gripe, é possível que ele fique gripado. Mas será mais difícil a gripe se tornar uma pneumonia", afirmou o presidente do BC. Para ele, o debate econômico hoje no País mudou. "Há um tempo atrás a discussão era sobre como o Brasil sairia de uma crise e depois como se livraria de outra. Agora, o debate é sobre quanto nós podemos crescer", disse na presença do governador de Goiás, Alcides Rodrigues. Câmbio Indagado sobre a valorização do real, Meirelles afirmou que nenhum banco central do mundo consegue controlar a taxa de câmbio. "O câmbio é um preço de mercado", comentou. No momento atual, o aumento do superávit comercial e a própria queda do Risco Brasil têm contribuído, de acordo com o presidente do BC, para a valorização do real frente ao dólar. Ele, entretanto, não quis comentar as previsões do mercado financeiro de que o real poderá ficar abaixo dos R$ 2,00 ainda no curto prazo. "O BC não comenta previsões de mercado para a taxa de câmbio", afirmou ao responder a um questionamento da imprensa. Por outro lado, o presidente do BC chamou a atenção dos empresários e políticos presentes ao auditório da Casa da Indústria para o fato de que o câmbio valorizado pode ajudar a aumentar a produtividade das empresas. "Com o câmbio valorizado, fica mais fácil importar bens intermediários, máquinas e equipamentos", disse. Com produtividade mais elevada, a própria economia passa a ter condições se expandir a taxas maiores sem provocar uma alta de preços. Sobre os investimentos, o presidente do BC disse que considera ainda haver espaço para um aumento. "Os investimentos estão crescendo. Mas ainda são baixos", afirmou. Apesar das insistentes perguntas, Meirelles não deu maiores pistas sobre a trajetória futura da política monetária. "Para que a trajetória de juros continue em queda, é preciso termos uma inflação controlada", repetiu inúmeras vezes ao que chegou a chamar, em tom de brincadeira, de "interrogatório". "Num interrogatório, repete-se muito uma pergunta na expectativa de se acabar conseguindo que o interrogado fale algo", disse. Apesar disso, ele enfatizou que as taxas de juros no Brasil são hoje as mais baixas de sua história econômica. "A taxa nominal está em 12,75%. E a real embutida nos contratos dos mercados futuros já é de 7,5%", comentou.