Meirelles cochila durante discurso de Temer em reunião do Mercosul; veja

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não resistiu ao cansaço e cochilou durante o discurso do presidente Michel Temer, que partcipa hoje da 50ª Reunião do Conselho do Mercado Comum e Cúpula do Mercosul e Estados Associados, em Mendoza, na Argentina.

Em seu discurso, o presidente destacou a importância da aproximação entre os países do bloco, do qual o Brasil assume a presidência pelos próximos seis meses.

+ Com Temer na Argentina, Brasil assume presidência do Mercosul

Ao chegar a Mendoza, na noite de ontem, o presidente Temer falou sobre a expectativa para o período em que o Brasil estiver exercendo a função, sucedendo a Argentina.

"Espero continuar o trabalho que o presidente Macri [Mauricio Macri, presidente da Argentina] desenvolveu com tanta propriedade ao longo desse semestre", afirmou em entrevista. Nos últimos seis meses, a Argentina esteve na presidência do Mercosul.