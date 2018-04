Meirelles: compra da Nossa Caixa fortalece sistema financeiro

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse por meio da assessoria de imprensa que a aquisição da Nossa Caixa anunciada na tarde desta quinta-feira, 20, pelo Banco do Brasil "é uma iniciativa que vai contribuir para o fortalecimento do sistema financeiro nacional na atual conjuntura do mercado financeiro internacional". Meirelles cumpre agenda em Frankfurt, na Alemanha. Nesta noite, é convidado do jantar de abertura do 18º Congresso Bancário Europeu (European Banking Congress). Nesta sexta-feira, ele participa de uma das discussões do evento. Às 14h (horário local), Meirelles será um dos palestrantes do debate "Bretton Woods II". O painel também contará com a presença do presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, e do presidente do BC dos Emirados Árabes, Bin Nasser Al Suwaidi.