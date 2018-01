Meirelles confia no cumprimento da meta de inflação em 2004 O presidente Banco Central, Henrique Meirelles, disse que está confiante que o Brasil, em 2004, cumprirá a meta de inflação estabelecida para o ano, de 5,5%. Falando a banqueiros durante a assembléia anual da Federação Latino-americana de Bancos, Meirelles destacou que a inflação está convergindo para a trajetória estabelecida pelo Banco Central. Ele disse que no terceiro trimestre deste ano o Índice de Preços ao Consumidor subiu, em média, 0,3% ao mês, o que significa uma taxa anualizada de 3,5%. Ele lembrou também aos participantes que a expectativa do mercado para a inflação nos próximos meses é de 5,9%, portanto também convergindo para a meta de inflação fixada pelo BC para 2004.