Meirelles considera positiva decisão da China sobre câmbio O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje, que considera positiva a decisão do governo da China de flexibilizar sua política cambial. "Essa decisão mostra que a China está se preparando para dar mais um passo em direção a uma política de mercado", afirmou Meirelles, que está no Planalto para a posse de três novos ministros: Sérgio Rezende (Ciência e Tecnologia), Márcio Fortes de Almeida (Cidades) e Nelson Machado (Previdência Social). Questionado sobre a possibilidade de uma redução na taxa básica de juros brasileira a partir de agosto, Meirelles desconversou. Limitou-se a dizer que o assunto é tratado "na Ata do Copom". O presidente do BC evitou responder também a perguntas sobre sua eventual candidatura ao governo de Goiás.