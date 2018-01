Meirelles considera prematura idéia de não cumprimento da meta O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que é "prematuro qualquer julgamento de que a meta de 5,1% neste ano não será atingida". Meirelles lembrou a experiência de 2003, quando os preços começaram a recuar a partir da metade daquele ano e a inflação convergiu para próximo da meta de 8,5% - mais especificamente ficando 0,8 ponto acima do centro da meta. "Agora a economia tem um comportamento muito sólido e o Banco Central está mostrando comprometimento direto com a inflação. Assim, é prematuro. o Banco Central tem um compromisso com o combate à inflação e com o cumprimento da meta", disse Meirelles. Ele enfatizou também que é a essência do regime de metas o fator credibilidade e a coordenação de expectativas. Segundo ele, o regime de metas não pode estar sujeito a mudanças pontuais em função de situações ocasionais. "Se a meta é mutável, e a meta muda a cada evolução da inflação de curto prazo, a meta deixa de funcionar como âncora da economia", disse. Ele destacou a importância da persistência no cumprimento da meta, destacando que ela tem o papel de âncora das expectativas em um país com passado de inflação mais elevada.