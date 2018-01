Meirelles crê na recuperação da economia no fim do ano O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles aposta na recuperação da economia brasileira ainda neste ano. Apesar de não querer comentar que a previsão de crescimento do governo de 1,5% será revista, Meirelles dá sinais de que no final de 2003, o desempenho da economia será mais favorável do que no primeiro semestre do ano. "As condições de crescimento já estão dadas e não há dúvidas de que vamos ver o crescimento no final do ano", afirmou. Ele acredita que o Brasil tem condições de pegar carona na recuperação da economia mundial. Segundo ele, os "bons sinais" vindos dos principais mercados indicam também que as exportações brasileiras podem crescer ainda mais. "Tivemos um crescimento das exportações nos últimos meses em um cenário hostil, no mercado internacional", disse. Meirelles embarca ainda hoje para o Brasil, depois de ter participado nos últimos tres dias de reuniões com os principais presidentes de bancos centrais do mundo, na Basiléia.