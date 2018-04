Meirelles dará coletiva para anunciar decisão sobre permanência na Fazenda

BRASÍLIA- O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dará entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 6, para anunciar se continua ou não à frente da Pasta. A convocação da entrevista foi feita pela assessoria de imprensa do ministério.

Meirelles esteve reunido agora pela manhã com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, e retornou ao prédio do ministério pela garagem, evitando a portaria principal e a imprensa. Para concorrer às eleições deste ano, o ministro tem que se desincompatibilizar do cargo até amanhã, 7 de abril.

+ Moro ordena prisão de Lula; acompanhe ao vivo

Na manhã desta sexta-feira, 6, o presidente Michel Temer formalizou no Diário Oficial da União (DOU) a exoneração de sete ministros. Com exceção de Dyogo Oliveira, que sai do Ministério do Planejamento para presidir o BNDES, os outros seis deixam os cargos, a pedido, para se desincompatibilizarem e poder concorrer nas eleições deste ano. O nome de Henrique Meirelles não está na lista de exonerações já publicada. Mesmo sendo amanhã, 7 de abril, o prazo final para desincompatibilização do cargo, Meirelles deixou para hoje a decisão sobre sair ou não do governo para buscar uma candidatura à Presidência da República nas eleições de outubro.