Meirelles defende decisão técnica em definição sobre juros O presidente Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou hoje que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre taxa de juros é "técnica, como acontece na maior parte do mundo". Meirelles deu essa resposta ao ser questionado pela Agência Estado sobre a declaração feita ontem pelo vice-presidente, José Alencar, que defendeu uma decisão política para reduzir as taxas de juros cobradas pelos bancos. Meirelles também defendeu o critério técnico para os juros básicos com base nas discussões realizadas durante o evento que está participando em Berlim, na Alemanha. Os principais presidente dos bancos centrais do mundo defenderam a autonomia das autoridades monetárias, isolando-as de pressões políticas. Autonomia do BC Ainda comentando sobre as taxas de juros, Meirelles afirmou que "existem matérias que não são mais objeto de debate e que, eventualmente, até podem ser para a imprensa ou para a classe política em alguns países". "Mas a decisão técnica, profissional e autônoma do BC não está mais sujeita à controvérsia nos países de economia estável", completou. Meirelles ressaltou ainda que prefere "não entrar em polêmica e que o Banco Central brasileiro tem autonomia concedida desde o início do mandato do presidente e ratificada pelo Congresso". A referência de Meirelles é sobre a alteração do artigo 192 da Constituição, em março passado, que permitirá uma regulamentação fatiada de várias questões que afetam o setor financeiro e abre caminho para a autonomia do BC. "Faz parte de uma boa prática de governança do Banco Central não entrar em discussão política. O projeto de autonomia do BC é um projeto do governo e, portanto, não cabe ao BC discuti-lo", reforçou Meirelles. "Falta de informação" Meirelles afirmou que "misturar a taxa Selic com o spread bancário é falta de informação". Segundo ele, o BC não tem poderes jurídicos para intervir diretamente nessas taxas bancárias. "E quando o fez no passado, os resultados foram extremamente negativos", disse o presidente do BC. Meirelles se referiu a mecanismos como "tabelamentos e confiscos". "Todas aquelas histórias que vivemos em décadas anteriores e que não se usam mais", reiterou o presidente do BC.