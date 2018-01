Meirelles defende que Petrobrás seja administrada como empresa privada

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu nesta segunda-feira, 27, que a Petrobrás seja administrada como uma empresa privada e assim, "quem sabe", a estatal, a exemplo do que acontece na Eletrobrás, poderá dar um passo rumo à privatização no futuro. Mas ponderou que esse movimento "tem de levar em conta as tradições do País".

Ao participar de fórum da revista "Veja", ele comentou que a Eletrobrás está em estágio mais maduro para privatização e voltou a afirmar que a venda da estatal do setor elétrico será tão relevante ao País quanto foi a privatização da Telebrás nos anos 1990.

Durante o evento, Meirelles voltou a falar a respeito das eleições do ano que vem e informou que deve tomar uma decisão até o fim do primeiro trimestre sobre sua candidatura ao Palácio do Planalto.

Questionado se aceitaria ser ministro da Fazenda caso o ex-presidente Lula vença as eleições, disse que as margens para um acordo seriam, nesse caso, remotas porque o petista vem defendendo propostas na direção contrária do que está sendo feito pelo governo de Michel Temer.

A despeito das acusações e denúncias que recaem sobre o atual presidente, o titular da Fazenda considerou que o mais importante é que o governo inteiro siga trabalhando com resultados positivos.

Meirelles disse ter ficado enormemente surpreso com o escândalo de corrupção envolvendo a J&F, a holding controladora da JBS, onde trabalhou após deixar a presidência do Banco Central (BC). Sobre a notícia de que recebeu R$ 180 milhões por serviços prestados à empresa, defendeu-se dizendo que obteve remuneração compatível com as oferecidas por grandes grupos internacionais.

Embora tenha reafirmado a previsão de crescimento médio de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano - sendo 2,7% o avanço esperado no último trimestre -, Meirelles considerou que o momento da economia brasileira não deixou de ser crítico, motivo pelo qual disse estar 100% com foco no Ministério da Fazenda.