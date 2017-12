Meirelles descarta interferência política no Copom O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, descartou nesta quinta-feira que a declaração do ministro da Casa Civil, José Dirceu, deva ser entendida como interferência política nas decisões do Comitê de Política Monetária, o Copom. José Dirceu afirmou que os juros devem continuar a trajetória de queda. "Não há absolutamente nenhum tipo de interferência nesse sentido", afirmou o presidente do BC sobre a declaração de Dirceu. Meirelles lembrou que o presidente Lula já emitiu nota afirmando que a decisão sobre a taxa de juros é exclusiva do Copom e que confia totalmente na decisão do Comitê. Para ele, o que existe hoje no País é um debate normal na sociedade. Meirelles recusou-se a fazer qualquer comentário sobre a possibilidade de o Copom reduzir novamente a taxa básica de juros da economia em sua próxima reunião neste mês. "Não há dúvidas que estamos trabalhando para que o Brasil tenha no futuro indicadores cada vez melhores, mas o Banco Central não faz análise de curto prazo", disse.