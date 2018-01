Meirelles destaca coordenação das expectativas de inflação O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje que o BC está tendo sucesso na coordenação das expectativas de inflação dos agentes de mercado. "A inflação corrente não está contaminando as expectativas de prazos mais longos", afirmou. Ao ser questionado se o Banco Central teria que aumentar novamente a Selic, a taxa básica de juros da economia, para cumprir a meta de inflação, Meirelles respondeu que não costuma fazer previsões de decisões futuras do Comitê de Política Monetária (Copom). O presidente do BC disse que a instituição procura preparar seus relatórios, como o de inflação e da ata do Copom, de forma que eles sejam auto-explicativos. "A mensagem do Banco Central é que ele vai tomar, não só agora, mas no futuro, todas as medidas necessárias para manter a trajetória da inflação dentro das metas", afirmou. Crescimento econômico x estabilidade de preços Meirelles afirmou ainda que não há dicotomia entre crescimento econômico e estabilidade de preços. "A estabilidade é condição necessária para o crescimento econômico e é papel do Banco Central zelar pela estabilidade", disse Meirelles. A estabilidade, segundo o presidente do BC, ajuda a aumentar o grau de previsibilidade da economia, tornando-se um incentivo para realização de investimentos e um conseqüente aumento de produtividade da economia. Ele também aproveitou a ocasião para dizer que é "falsa" a opção de ter um crescimento econômico com um pouquinho mais de inflação. Ele disse que as experiências recentes demonstram que os países que optaram por ter um crescimento com inflação obtiveram resultados positivos por um curto prazo de tempo. E, depois, por um período maior, tiveram que lidar com problemas mais duradouros gerados pela volta da inflação e conseqüente decréscimo do PIB. Meirelles também destacou, durante sua palestra, que não é adequado um banco central trabalhar múltiplos objetivos. Isso, segundo Meirelles, tende a reduzir a eficiência da ação. O mais adequado, segundo Meirelles, é ter apenas um foco para a sua ação. Ele também destacou a importância da manutenção do equilíbrio fiscal das contas públicas.