Meirelles destaca importância de manter a economia estável O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que as condições macroeconômicas básicas estão dadas, e são elas que permitirão um crescimento sustentado da economia do País com distribuição de renda. Ele fez essa afirmação em rápido pronunciamento, durante solenidade de assinatura de um convênio para agilizar o processo de criação de cooperativas de crédito no País, realizada no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Meirelles destacou que a instabilidade econômica atinge, em primeiro lugar, os segmentos de baixa renda. Por isso, sustentou, é importante manter a economia estável para permitir que programas como o de criação de cooperativas sejam desenvolvidos. Cooperativas de crédito Ainda no discurso, ele destacou a importância das cooperativas para a economia brasileira. Disse que o crescimento econômico com distribuição de renda está sendo construído, no País, sem medidas de efeito, mas com trabalho. Ele destacou a importância das cooperativas de crédito como instrumentos fundamentais para o financiamento da produção no País. "Como as cooperativas estão espalhadas por regiões, a alocação de recursos é mais adequada, o crédito é eficaz, específico e adequado ao usuário", afirmou. Meirelles foi cercado por jornalistas, na entrada e na saída do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas não respondeu a nenhuma pergunta a respeito das mudanças na meta de superávit primário das contas públicas e da política de juros do BC.