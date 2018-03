Meirelles destaca liderança política na aprovação do mínimo O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse que a aprovação pela Câmara do salário mínimo de R$ 260,00 foi uma decisão muito positiva. "Não há dúvida de que a aprovação do mínimo é uma medida extremamente positiva e mostra o compromisso do Brasil com a estabilidade fiscal, além de mostrar também a liderança política do governo", afirmou Meirelles, durante almoço onde participaram o presidente Lula e os ministros com mais de 600 investidores, empresários e analistas em Nova York. Meirelles acredita que a aprovação do mínimo terá uma recepção positiva dos investidores. "Acho que todos os fatos hoje mostram o compromisso do governo e que o Brasil está na direção certa, e isso faz parte de um conjunto de decisões e medidas que, certamente, vão somar para que o Brasil cada vez mais adquira a confiança dos mercados", afirmou. Em palestra que fará nesta tarde, Meirelles disse que dará como principal mensagem aos investidores a retomada do crescimento econômico no Brasil. "A economia brasileira está crescendo há três trimestres e está crescendo ao mesmo tempo em que está gerando saldos positivos de conta corrente com exportações crescentes e melhorando o perfil da dívida pública. Além disso, a economia caminha cada vez mais para a estabilidade. Enfim, é uma mensagem de que o Brasil está dando certo", afirmou.