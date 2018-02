Meirelles diz que a participação do Brasil na cúpula do G-20 'foi um sucesso'

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou um discurso otimista ao chegar da viagem que fez à China com o presidente Michel Temer. Ao chegar ao ministério, o dirigente da Pasta afirmou que a participação do Brasil na cúpula do G-20 "foi um sucesso". Segundo ele, todos estavam muito interessados em entender exatamente qual é a situação do País e compreender o que está acontecendo com a economia brasileira hoje.

"Todos confiam na recuperação do Brasil e estão preparados para considerar seriamente a hipótese de investimento aqui. Existem países que pretendem avançar em negociações comerciais", disse o ministro visivelmente cansado após a longa viagem.

Ainda segundo Meirelles, foram discutidos ainda temas no âmbito internacional, na questão da área climática e de relações comerciais justas. De acordo com ele, o governo brasileiro também explicou qual é a situação do Brasil. "(Falamos)o que já temos feito e o que estamos propondo. Foi uma participação muito importante", afirmou.

Essa foi a primeira viagem de Temer como presidente da República após a cassação da presidente Dilma Rousseff e o primeiro encontro do G-20 com a presença de Meirelles na Fazenda. A comitiva brasileira retornou hoje para que Temer possa se preparar para o desfile de 7 de setembro.