Meirelles diz que ainda não há decisão sobre acordo com FMI O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje que ainda não há decisão do governo sobre a renovação ou não do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Na prática, o acordo terminou ontem com a aprovação pelo board do Fundo da última revisão. Quando perguntado se continuava com a avaliação manifestada algumas vezes de que o Brasil não precisa mais do Fundo, Meirelles levou a mão à boca, sinalizando silêncio sobre o tema, afirmando que já havia falado demais. Ele deu as declarações ao deixar o ministério da Fazenda, onde participou do tradicional almoço às terças-feiras com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. O ministro prometeu uma decisão sobre o assunto até o final deste mês.