Meirelles diz que ata não é otimista nem pessimista O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que o Banco Central (BC) "não qualifica a ata" da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Segundo Meirelles, "a ata não é otimista nem pessimista, não é boazinha nem mazinha". Ele afirmou também que "a ata não tem nenhum conteúdo emocional e é o resultado de uma análise de cenário que o Copom tomou em um determinado dia, num determinado momento, com determinados dados. "E esses dados não são necessariamente iguais a cada reunião", afirmou. Meirelles disse que a ata brasileira se distingue no mundo por seu alto grau de clareza. "Temos uma opção pela transparência absoluta", afirmou. Questionado sobre pressões inflacionárias de curto prazo manifestadas na ata que poderiam também afetar a inflação de 2006, Meirelles disse que esse foi um dos pontos da ata "nos quais nós gastamos vários dias e horas pensando em cada palavra para transmitir exatamente nossa mensagem". Segundo Meirelles, esse foi um ponto que tomou bastante cuidado da equipe que elaborou o texto da ata do Copom. O presidente do Banco Central disse ainda que os preços do petróleo são hoje uma preocupação no mundo todo. "Existe um grau de incerteza importante sobre o desenrolar do preço do petróleo nos próximos meses e anos", afirmou.