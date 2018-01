Meirelles diz que baixo crescimento do PIB não é problema O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, se esquivou de falar com a imprensa depois de participar de palestra, no evento "Agenda Goiás" para debater o desenvolvimento do Estado. Numa rápida e confusa palestra, Meirelles tentou convencer os presentes de que apesar do fraco crescimento do PIB no início deste ano, a economia brasileira está em ótima situação. Segundo ele, o crescimento do PIB de 0,3% no primeiro trimestre deste ano "não significa um problema para o País". Meirelles destacou que a economia brasileira está crescendo pelo oitavo trimestre consecutivo. "Isso é o que tem que ser enfatizado", ressaltou. O presidente do BC disse ainda na sua apresentação que é normal que o crescimento não ocorra de forma linear e afirmou que tanto a produção industrial quanto as vendas no varejo estão crescendo, assim como a criação de empregos. "Nos últimos 21 meses, as vendas tiveram desempenho positivo em 15 meses. O que mostra uma tendência inequívoca de crescimento", disse. Em alguns momentos de sua palestra, Meirelles se confundiu e falou em "aumento" quando gostaria de falar de "melhora" dos indicadores e chegou a afirmar que "estamos terminando um ano de alto crescimento", em pleno início de junho. Diferente de outras vezes em que participou de eventos em Goiânia, Meirelles não foi muito comemorado pelos presentes. Ao final da exposição, alguns participantes reagiram com ironia:"Depois dessa palestra vocês ficaram mais tranqüilos com relação a economia brasileira?", questionavam-se.