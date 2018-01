Meirelles diz que BC poderá elevar perspectiva de crescimento O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, destacou hoje que o Brasil está em rota de crescimento sustentado e que o governo está trabalhando para que esse crescimento seja, não só duradouro, mas cada vez maior. De acordo com ele, a previsão de crescimento do PIB este ano (3,5%) deve ser alcançada e, quando chegar o momento de o Banco Central rever suas estimativas, essa perspectiva poderá ser elevada. Em palestra, Meirelles observou que as taxas de crescimento do PIB brasileiro anualizadas são maiores que as dos EUA. Ele citou que, no terceiro trimestre de 2003, o Brasil cresceu a uma taxa anualizada de 2%; no quarto trimestre de 2003, essa taxa foi de 6%; e no primeiro trimestre deste ano, foi de 6,5%. Nos EUA, afirmou o presidente do BC, a taxa anualizada no quarto trimestre de 2003 foi de 4,1% e no primeiro trimestre de 2004, de 4,4%. Meirelles disse também que, sem a anualização, a economia norte-americana cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano e a brasileira, 1,6%. O presidente do BC enfatizou que o Brasil está crescendo sem déficit em conta corrente com o exterior e que está produzindo superávit primário, no lado fiscal, "grande e, mais importante, sustentado". De acordo com ele, os fundamentos da economia brasileira estão mais sólidos para enfrentar alterações na liquidez no mercado internacional.