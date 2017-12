Meirelles diz que continuará fazendo seu trabalho no BC O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse na tarde de hoje que não se coloca a questão sobre se ele ficará ou não na presidência do BC. "Essa questão não se coloca", repetiu várias vezes. Ele também disse que teve uma conversa hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa conversa, o presidente, segundo Meirelles, teria garantido que a autonomia do Banco Central será mantida. Diante disso, ele afirmou que o Banco Central continuará fazendo seu trabalho com o objetivo de atingir as metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Cumprimentos a Mantega Meirelles relatou ainda que parabenizou o novo ministro da Fazenda, Guido Mantega. "Cumprimentei hoje o ministro Mantega e manifestei a minha satisfação de ter agora a oportunidade de voltarmos a ser colega e trabalharmos juntos. A experiência que tivemos foi produtiva", disse, referindo-se ao período em que Mantega foi ministro do Planejamento do atual governo.