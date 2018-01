Meirelles diz que controle da inflação garante crescimento O Banco Central continuará determinado a manter os índices de inflação dentro da meta em 2007. O presidente da instituição, Henrique Meirelles, afirmou, inclusive, que essa será a forma de garantir o crescimento da economia brasileira. Ele destacou que o grupo montado pela equipe econômica para estudar as medidas de promoção do crescimento não estão pressionando o Banco Central para a queda dos juros. "Estamos atuando com autonomia", afirmou. Meirelles não quis comentar as projeções do mercado publicadas hoje de que a economia cresceria 2,8% contra uma projeção do BC de 3,5% para 2006. "Medidas serão anunciadas para que possamos ter um maior crescimento", afirmou Meirelles nesta segunda-feira, que indicou que essas iniciativas poderão ser anunciadas ao longo do próximos meses. Meirelles participou hoje de um encontro com presidentes dos bancos centrais da Europa e da América Latina e concluiu que o continente latino-americano está mais resistente a choques externos. "A América Latina tem condições básicas para continuar crescendo. O risco é de voltar atrás e permitir o retorno da inflação ou de outras políticas que possam gerar a volta da instabilidade", concluiu. No encontro de hoje, a portas fechadas, temas como o impacto do acúmulo de reservas e inflação também foram tratados, assim como a relação entre as economias européias e latino-americanas. Representantes dos bancos centrais argentino, chileno, uruguaio e mexicano também apresentaram a situação em seus países e como avaliam o futuro da região. Do lado europeu, o encontro conta com os presidentes do BC de Portugal, Finlândia e França, além dos espanhóis. Outro participante foi o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet. Os temas do encontro não foram selecionados ao acaso. Funcionários de alto escalão dos BCs presentes ao evento revelaram ao Estado que a questão que está nas mentes dos investidores europeus é o rumo que tomarão as políticas macroeconômicas da região, principalmente diante da vitória de alguns candidatos com plataformas consideradas populistas. Amanhã, Meirelles viaja aos EUA, onde participa, em Nova York, de um seminário sobre mercados emergentes.