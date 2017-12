Meirelles diz que expectativa do governo para 2003 é inflação de 10,8% Falando nesta manhã para uma platéia de mais de 300 investidores internacionais, em Berlim, o presidente do BC, Henrique Meirelles, apresentou números sobre a expectativa do mercado para provar que a inflação no Brasil deverá cair. Segundo Meirelles, a expectativa do mercado é de que 2003 termine com uma inflação equivalente a de 2002, atingindo cerca de 12%. Para os próximos doze meses, Meirelles informou aos investidores que a expectativa do mercado é de que a inflação fique em 8%. O presidente, em conversa com a Agência Estado, lembrou que a previsão do BC é menor que a expectativa do mercado para 2003. "Nossa previsão e de que inflação fique em 10,8%", afirmou. Meirelles se recusou a comentar os índices do mercado. "Não quero comentar porque vão dizer que eu estou indicando algum movimento", disse. Meirelles deu garantias aos investidores internacionais que participaram de uma palestra proferida por ele, de que o BC fará tudo "que estiver ao seu alcance para combater a inflação. Meirelles deixou claro que pontos como superávit primário, rigor fiscal, autonomia do Banco Central estão na agenda do Governo". Ele afirmou que as possibilidades de a Reforma Previdenciária ser aprovada, "são muito, muito altas". Disse que "o governo definiu que investimentos na área social são necessários, mas a ação do governo começará por uma disciplina fiscal" e completou dizendo que o governo Lula "jogará pelas regras".