Meirelles diz que função do BC não é agradar o mercado Em discurso na noite desta quinta-feira em cerimônia de aniversário da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles disse que, no papel de regulador do mercado, o BC às vezes toma medidas que contrariam as expectativas do mercado. Falando sobre a ata do Copom divulgada nesta quinta, na qual o BC dá mostras de temer a volta da inflação, Meirelles disse que o controle da inflação é um processo constante que exige a atenção freqüente da autoridade monetária. Meirelles questionou aqueles que afirmam que um crescimento de 3,5% é pouco, pedindo um crescimento maior. "Há riscos e obstáculos verdadeiros nesse trajeto. A própria ata do Copom de janeiro analisa alguns deles de forma detalhada", afirmou. Segundo o presidente do BC, esses obstáculos devem ser superados com responsabilidade. "Não com mágicas já tentadas no passado, com conseqüências negativas para nossa economia, ou com críticas tão fáceis quanto inconsequentes". Meirelles pediu ainda serenidade no debate econômico. "O passionalismo cheio de frases de efeito tem o seu papel em vários setores. Não ajuda muito o debate econômico", afirmou. Ele fez uma defesa veemente da sua atuação no BC e ironizou os críticos. "Às vezes, críticos parecem olhar o Banco Central como participante de um estranho esporte parecido com uma corrida em que, em lugar de barreiras convencionais, houvesse obstáculos mutantes e intransponíveis para os atletas". Ele listou o que seriam vitórias para o Brasil no primeiro ano e o que os "arautos da catástrofe" anunciavam como um novo desafio intransponível cada obstáculo vencido. Em primeiro lugar, Meirelles citou o risco da volta da inflação, que, segundo ele, foi contornado. O segundo exemplo citado seria o risco de que a livre flutuação do real elevaria um déficit na balança comercial e uma crise no real, o que também não aconteceu. Em seguida, afirmou, foi levantada a bandeira da dívida cambial. E o BC conseguiu diminuir o porcentual dela. Depois, ele citou com ênfase que o BC estaria perdendo uma oportunidade de ouro de recompor reservas internacionais, mas o Tesouro comprou US$ 11,2 bilhões ao longo do ano. "Sinceramente não me lembro de ter ouvido ou lido nenhuma retratação dos nossos antigos críticos", afirmou.