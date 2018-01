Meirelles diz que inflação está baixando de forma consistente Apesar da resistência da inflação em baixar, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que a política monetária já está dando resultados. Ele argumentou que a inflação tem baixado de forma constante. Ele lembrou que a inflação foi de 12,5% em 2002, 9,3% em 2003, 7,6% em 2004 e as expectativas são de continuar baixando. "A política monetária no Brasil tem mostrado que funciona como nos demais países do mundo. É importante que persistamos nessa política porque tem dado certo. E certamente a experiência mostra que ela vai continuar dando certo", afirmou Meirelles, após palestra promovida pela Câmara de Comércio Brasil-EUA. Ele reafirmou o compromisso do BC com o regime de metas de inflação. Em setembro do ano passado, o Banco Central (BC) iniciou um processo de alta da Selic, a taxa básica de juros da economia, com o objetivo de deixar a inflação sobre controle. A taxa estava em 16% e passou para 16,25% ao ano na reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom). Desde então, os juros estão subindo e, na reunião do mês passado, a Selic chegou a 19,25% ao ano Juros mais altos inibem o consumo, o que tende a reduzir a inflação. Neste ano, o BC persegue uma inflação de 5,1 ponto porcentual. "O BC está comprometido com as metas e está seguro de que estamos convergindo para as metas", disse Meirelles.