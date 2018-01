Meirelles diz que Lula quer crescimento com inflação baixa O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, disse na quarta-feira em Nova York que ?o presidente da República tem deixado muito claro que o Brasil vai trabalhar para aumentar sua taxa de crescimento com responsabilidade fiscal e com o compromisso de estabilidade de preços - e isto significa inflação na meta?. Na quarta, Meirelles foi o principal orador do encontro anual da Associação de Corretores de Mercados Emergentes (EMTA, na sigla em inglês), realizado em Nova York. Durante sua palestra, o presidente do BC disse que ?o principal desafio do governo é promover o aumento da taxa de investimento, tanto no setor público, quanto no privado, sem abandonar o equilíbrio macroeconômico?. Meirelles acrescentou que ?o País deve evitar a tentação de não abordar as mudanças necessárias caso elas pareçam muito difíceis de serem alcançadas?. Ele se referia às reformas fiscal e da Previdência, que têm sido recomendadas pelos analistas de Wall Street para aliviar as contas públicas do governo. Reformas e democracia Mas por outro lado, ele disse também que ?profundas mudanças no setor fiscal são difíceis de serem tomadas em qualquer nação democrática, como é o caso do Brasil?. Ao abordar a reforma fiscal, que chamou de ?necessária?, Meirelles disse que ?ela precisa ser negociada entre o governo federal, os Estados e municípios?. O presidente do BC acrescentou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar nas próximas semanas um pacote de medidas econômicas que ?devem promover o crescimento do nível de investimento no país, e por extensão, do crescimento econômico?. ?Nós no Brasil temos um compromisso de melhorar as condições para que aumente o investimento privado e aumente o investimento público. Esse é o próximo passo, o próximo desafio no Brasil?, concluiu. Cenário global em 2007 Durante uma mesa-redonda anterior à palestra de Henrique Meirelles, analistas fizeram previsões sobre o cenário econômico global e de que maneira ele deverá influenciar os mercados emergentes em 2007. De acordo com Túlio Vera, diretor de pesquisa da corretora Merril Lynch para mercados emergentes, a economia americana deve se desacelerar significativamente no ano que vem, atingindo um crescimento de 1,7%, ante 3,2% em 2006. ?Mas apesar de estar pessimista com o desempenho americano, creio que graças à alta liquidez e aos preços das commodities, que continuarão em alta, os mercados emergentes terão um bom ano?, disse Vera. Segundo Paulo Leme, diretor de pesquisa de mercados emergentes do banco Goldman Sachs, os Estados Unidos devem crescer 2,1% em 2007. Quanto aos países emergentes produtores de commodities, Leme disse que os exportadores de petróleo, como o México e a Venezuela, deverão alcançar preços melhores do que os produtores de metais, como o Chile e o Brasil. Leme acrescentou que ?apesar de hoje os mercados emergentes estarem menos vulneráveis a um choque externo, tais países não são imunes a ciclos econômicos?. Sobre o Brasil, Leme prevê que o país cresça 3,5% em 2007. ?A estabilidade econômica e a opção pelo crescimento devem manter os investimentos em portfólio e o fluxo de investimento estrangeiro direto para o país nos próximos anos?, concluiu.