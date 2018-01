Meirelles diz que Lula quer mandato fixo no BC O governo Luiz Inácio Lula da Silva vai propor ao Congresso que dê autonomia ao Banco Central no manejo da política econômica, com mandato fixo para o presidente e seus diretores. Foi o que anunciou nesta terça-feira o presidente indicado do BC, Henrique Meirelles, durante a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na exposição, ele afirmou que o objetivo do governo Lula é o crescimento econômico com inclusão social, sem abrir mão da responsabilidade fiscal, do respeito ao erário e do combate à inflação. Por mais de uma vez, Meirelles afirmou que recomendará a elevação das taxas de juros, se for necessário para romper expectativas da retomada do processo inflacionário. ?O novo governo tem um compromisso de combate implacável à inflação?, afirmou o presidente indicado do BC. ?O papel do Banco Central não é baixar a taxa de juros, mas definir uma taxa que quebre a tendência ascendente da inflação.? A manutenção da estabilidade de preços, acredita ele, é a função primordial do BC. Seguindo Fraga Meirelles indicou que as linhas gerais de atuação do Banco Central não sofrerão alterações com relação ao que vem sendo feito pela equipe do atual presidente, Armínio Fraga. Ele informou que manterá o regime de metas de inflação, a sistemática de funcionamento do Comitê de Política Monetária (Copom) e o regime de câmbio flutuante. O combate à inflação, segundo Meirelles, faz parte de um conjunto de iniciativas que recuperarão a credibilidade da política econômica e melhorarão as condições de crédito do governo. Enquanto ele pretende atuar para evitar a retomada do processo inflacionário, o futuro ministro da Fazenda, Antonio Palocci Filho, batalhará pela manutenção da austeridade fiscal. Com isso, acredita Meirelles, ?haverá um ganho da redefinição dos limites do crescimento econômico?. Em outras palavras, estarão dadas as condições objetivas para baixar as taxas de juros e para a retomada do crédito externo. Onde avançar Ele mostrou por onde o governo Lula pretende avançar. Um dos temas que receberá atenção imediata da nova equipe é a redução do spread bancário (aquilo que os bancos cobram acima da taxa de juros básica, para cobrir suas taxas de risco e custos de operação). Meirelles informou que já há estudos para redução do spread em andamento no Banco Central, que pretende levar adiante. O novo governo também dará atenção especial ao microcrédito, às cooperativas e ao mercado de capitais. Ele confirmou que defende uma meta de superávit primário maior do que a atualmente fixada, equivalente a 3,75% do Produto Interno Bruto (PIB), respondendo ao senador Eduardo Siqueira Campos (PSDB-TO). ?Convém haver um aumento, mas o mais importante é a sustentabilidade desse superávit no tempo?, disse. Ele afirmou que as demandas do FMI ?são também medidas de interesse do governo brasileiro?. Por isso, disse Meirelles, o governo brasileiro pode até se antecipar a medidas que o FMI eventualmente viria a propor. Ele acredita que nos futuros contatos do governo com o Fundo, ?não haverá conflitos.? Dívida indexada ao dólar Respondendo a perguntas do senador Fernando Bezerra (PTB-RN), Meirelles disse que a indexação da dívida pública ao dólar preocupa. Ele disse que não foi um processo de todo desvantajoso, porque contribuiu para alongar os prazos de vencimento dos títulos num momento adverso. Além disso, afirmou o presidente indicado do BC, a queda na cotação do dólar contribuirá para a redução do estoque do endividamento. ?Mas a aposta não deve ser essa?, disse. ?A aposta deve ser no superávit forte, para que a dívida caia independentemente do câmbio, porque isso trará maior credibilidade e facilitará a desindexação.? Ele disse que o ideal é ter toda a dívida em reais e prefixada. ?Mas a questão é se há condições para isso.?