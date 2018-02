Meirelles diz que momento é apropriado para rever Basiléia 2 O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou no sábado que este é o momento certo para uma reavaliação do acordo internacional Basiléia 2, que regulamenta as necessidades adicionais de capital próprio de instituições financeiras para encarar os riscos que enfrentam. Meirelles disse em entrevista coletiva, após reunião com reguladores do sistema financeiro e presidentes de bancos centrais, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que reconsiderar o Basiléia 2 era apropriado. "Esse é um bom momento para rever o Basiléia 2", disse Meirelles. O Brasil preside em 2008 o grupo dos países desenvolvidos e em desenvolvimento G20. (Reportagem de Mike Dolan)