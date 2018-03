Meirelles diz que não avisou Lula sobre rumo dos juros O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou hoje que não conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o rumo futuro da taxa básica de juros. Hoje, o jornal "Correio Braziliense" noticiou que Meirelles teria dito a Lula que não há, pelo menos no horizonte traçado na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), qualquer necessidade de aumentar a Selic (a taxa básica de juros) ao longo de 2010.