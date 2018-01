Meirelles diz que não vai anunciar aumento de imposto na terça-feira

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou neste sábado que o governo não contempla aumento de impostos entre as medidas que serão anunciadas na terça-feira."Não estamos descartando, dizendo que nunca será aumentado imposto. O que estamos dizendo que no momento não estamos contemplando aumento de impostos.".

Meirelles disse que as medidas que o governo anunciará na terça-feira são as consideradas pelo Poder Executivo como as mais relevantes, no momento. "Não há duvida de que medidas anunciadas na terça feira não vão esgotar tudo aquilo que está em estudo e que poderá ser anunciado posteriormente", disse. "Vamos anunciar as medidas que hoje consideramos mais importantes e que serão implementadas imediatamente, no sentido de, ou serem medidas administrativas e que podem ser simplesmente executadas, ou medidas a serem propostas ao Congresso Nacional no devido tempo."

Dívida insustentável. De acordo com Meirelles, a dimensão do déficit primário de R$ 170,5 bilhões, acima do imaginado por autoridades do governo, "acentuou a preocupação", com a perspectiva do endividamento da União para os próximos anos. "Mas já tínhamos uma ideia muito correta e precisa de que a trajetória de crescimento da divida pública é insustentável nos parâmetros atuais", disse. "Temos sim que adotar medidas que sejam fortes e decisivas." Segundo o ministro, "a conclusão do déficit maior do que pensávamos acentua a necessidade de medidas mais sérias para que se possa reverter isso."