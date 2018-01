Meirelles diz que pagamento ao FMI representa momento histórico O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, divulgou nota em que diz que o pré-pagamento da dívida do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI), anunciado hoje, representa um momento histórico para o Brasil. De acordo com ele, esse pré-pagamento é reflexo de uma melhora significativa dos fundamentos macroeconômicos do período recente. Meirelles também destaca na nota que essa melhora nos fundamentos é conseqüência das decisões de política econômica tomadas pelo governo. "O pré-pagamento ao FMI representa um momento histórico para o País e representa uma melhora significativa dos fundamentos macroeconômicos do período recente, como conseqüência das decisões de política econômica tomadas pelo governo". Na nota oficial do Ministério da Fazenda, na qual foi anunciado o pagamento ao Fundo, foi destacado que as exportações brasileiras estão próximas da marca dos US$ 120 bilhões em 12 meses e que o ano de 2005 terminará com superávit comercial acima dos US$ 40 bilhões. A nota também informa que, pelo segundo ano consecutivo, o superávit em conta corrente da balança de pagamentos deverá ficar em torno de 2% do Produto Interno Bruto (PIB). O documento aponta melhora do perfil da dívida externa do setor público. De acordo com a nota, o prazo médio de emissões de títulos do Tesouro no mercado internacional tem excedido 11 anos.