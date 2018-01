Meirelles diz que reforma da previdência é prioridade O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou hoje que a reforma da Previdência é uma das mais importantes e prioritárias para o atual governo. Segundo ele, o ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, sabe dessa importância e saberá conduzir o processo de discussão do assunto. Meirelles, que assistiu à solenidade de transmissão do cargo do ex-ministro José Cechin para Berzoini, disse que pretende dar todo apoio técnico necessário para concretização da reforma da Previdência. Ele disse que a proposta de emenda constitucional que flexibiliza a regulamentação do sistema financeiro nacional é um dos projetos que terão que ser enfrentados pelo novo governo. Questionado sobre o projeto de lei complementar que estabelece a autonomia do Banco Central, elaborado por seu antecessor, Armínio Fraga, Meirelles disse que será avaliado oportunamente. O presidente do BC não quis antecipar quais os pontos do projeto que considera positivos para serem mantidos na proposta do novo governo. Para ser enviado o projeto de lei complementar, é preciso que seja aprovada antes a emenda constitucional que altera o artigo 192 da Constituição (que trata do sistema financeiro nacional), em tramitação na Câmara dos Deputados. Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula - Os primeiros 100 dias Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica