Meirelles diz que retomará a trajetória declinante da inflação O futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que toma posse no próximo dia 7, afirmou nesta quarta-feira que vai "retomar a trajetória declinante da inflação". Em entrevista no Palácio do Planalto, Meirelles disse que é possível trazer a inflação para o cenário alternativo traçado pelo Banco Central no último relatório de inflação. No relatório, o BC projetou um cenário básico de um IPCA de 9,5% em 2003 e um alternativo, de 7,3%. Ele admitiu que a meta oficial de inflação para 2003, com teto de 6,5%, não será obtida. Henrique Meirelles avaliou que o que ocorre hoje na economia é uma ?bolha inflacionária? decorrente de choque de custos provocados pela alta do dólar e também pelo preço do petróleo. Ele disse que o BC está tomando todas as medida necessárias para que a inflação de custo não se torne uma inflação de demanda. ?Vamos retomar a trajetória declinante de inflação?. Segundo ele, a colaboração que o BC tem para como o governo Lula é conquistando e solidificando a estabilidade de preços. A partir daí, disse, o governo terá melhores condições de ter uma política de crescimento e inclusão social. O futuro presidente do Banco Central afirmou que a função do BC é conquistar a estabilidade de preços e perseguir a meta de inflação. Meirelles ressaltou que assim que for restaurada a credibilidade do crédito público, que o risco Brasil adquirir patamares mais condizentes com os fundamentos da economia, e que ficar claro que a política do Banco Central de perseguir as metas de inflação com rigor, o crédito do governo passará a ter melhor avaliação. Ele destacou que o governo tem tomado todas as medidas para ganhar a credibilidade. ?Vamos ser otimistas?, afirmou. Meirelles não quis fazer previsões sobre a economia, lembrando que ainda não assumiu a presidência do Banco Central, mas citou como fato positivo a decisão dos produtores de petróleo de suplementar a falta do produto que possa ocorrer em função de eventuais cortes de fornecimento pelo Iraque e Venezuela. Ele evitou fazer previsões sobre câmbio.