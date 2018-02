Meirelles entra no Twitter e seguidores questionam período na J&F

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em menos de 24 horas no Twitter, o ministro da Fazenda já pôde ter o gostinho do que serão seus dias na rede social. Henrique Meirelles estreou ontem um perfil no Twitter "para debater os rumos do Brasil" e seguidores não perderam tempo para questioná-lo sobre o período em que fez parte do conselho da J&F, controladora da JBS. Além da JBS, temas mais polêmicos como reformas e política também não foram esquecidos nos comentários.

Até o momento, os tuítes do ministro estão restritos à participação do Brasil na reunião ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e na possível entrada do País no grupo. "A candidatura do Brasil como país-membro da #OCDE está sendo muito bem recebida", diz uma das mensagens.

Iniciamos, formalmente, o processo de inclusão do Brasil na #OCDE, que congrega os países mais relevantes do mundo. — Henrique Meirelles (@meirelles) 8 de junho de 2017

Meirelles adotou um tom sério quando questionado sobre a citação de seu nome em uma conversa entre o presidente da República, Michel Temer, e o empresário da J&F, Joesley Batista. "Soube pelos jornais", afirmou durante entrevista coletiva para jornalistas na sede da OCDE em Paris.

Na ocasião, Meirelles apenas comentou que vai procurar manter-se ativo na rede social, que já conta com mais de 14 mil seguidores. "Vamos ver se teremos tempo para tuitar mais alguma coisa hoje", considerou.

"Boa tarde, meu nome é Henrique Meirelles." Estreia chocha, né. Eu acho que algo assim seria mais apropriado: pic.twitter.com/anJyp4psHG — Denyse Godoy (@denysegodoy) 7 de junho de 2017

Debater os rumos ladeira abaixo qdo vocês ligaram o turbo para o inferno. BTW, e como foi para você ser Conselheiro da JBS? — Cristyan O. Messias (@CristyanMessias) 7 de junho de 2017

Boa tarde, Sr. Ministro. Poderia aproveitar a oportunidade para explicar seu relacionamento com JBS? Obrigado! — ?Sandro Cavalheiro? (@sscavalheiro) 7 de junho de 2017

Nestes "rumos do Brasil" entra o povo ou apenas os desejos do mercado? Porque ao que parece o povo só é lembrado para pagar a conta. — J Godinho (@lgodan) 7 de junho de 2017

Estourei a conta do Banco Original, o q faço agora? Posso pedir ao Joesley da JBS? Aceitam mala de dinheiro como forma de pagamento? — PatoDoPoiPoint (@PatoCorporation) 7 de junho de 2017