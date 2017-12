Meirelles estima crescimento de ?3% ou mais em 2004? O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse hoje que a economia deverá crescer 3% ou mais em 2004. A queda da inflação é uma das razões do reaquecimento da economia, segundo ele. Meirelles afirmou que as condições de retomada do crescimento da economia estão dadas e que a retomada da atividade econômica será "sólida e gradativa".