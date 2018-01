Meirelles evita falar de mudanças na diretoria do BC Após encontro com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, evitou confirmar nesta noite de segunda-feira que estejam sendo preparadas mudanças na diretoria do BC. "É de rotina", disse Meirelles, ao responder a uma pergunta sobre o tema de seu encontro com Mantega. Meirelles negou que tenha conversado com o ministro sobre eventuais mudanças: "Não existe essas conversas aqui", esquivou-se. À uma observação de um repórter, de que, na semana passada, aumentaram os rumores sobre mudanças, a partir da nomeação do economista Paulo Nogueira Batista para representar o Brasil no FMI (Fundo Monetário Internacional), o presidente do BC respondeu: "Rumores são normais em fase de mudança do ministério, mas não há nada de novo".