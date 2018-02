Meirelles: exigência de capital de bancos tende a variar O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou que a regulamentação do sistema financeiro internacional caminhará para um modelo em que as exigências de capital por parte dos bancos irão variar de acordo com o ritmo da atividade econômica. Em períodos de expansão, as instituições trabalharão com níveis de capital e provisões elevados. Caso ocorra uma crise, esses excessos serão utilizados para garantir a retomada do crescimento. "Nos momentos de expansão é que os problemas são criados", disse, durante o jantar de final de ano da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), realizado ontem à noite.