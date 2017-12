Meirelles explica redução de bancos estrangeiros no País O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, disse, ao deixar o VII Fórum Jurídico das Instituições Financeiras, que a redução da participação dos bancos estrangeiros no Brasil, verificada no primeiro semestre deste ano, foi provocada por três motivos diferentes. O primeiro deles foi a crise por que o Brasil passou em 2002, que acabou por resultar num aumento da inflação e da taxa de Risco País. A segunda explicação, na visão de Meirelles, pode ser encontrada na solidez e alto grau de competitividade do sistema bancário brasileiro, e a terceira foi um processo de reestruturação por que passou o sistema financeiro internacional. Meirelles lembrou que muitas instituições financeiras tiveram que refocalizar suas ações, depois que passaram a atuar de forma mais globalizada. Esta refocalização, segundo o presidente do BC, fez com que os bancos internacionais passassem a operar com um foco mais regional.