Meirelles fala a ministros sobre números da economia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está neste início de tarde com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e ministros na Granja do Torto. A reunião foi solicitada pelo presidente Lula para que o presidente do BC fizesse uma apresentação aos demais ministros sobre os números da economia brasileira num período de três anos: 2002, 2203 e 2004 (perspectivas). Meirelles deverá apresentar gráficos e tabelas mostrando a evolução e as conquistas do atual governo. Estão na Granja os ministros das Minas e Energia, Dilma Roussef, da Educação, Cristovam Buarque, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Tarso Genro, e do Planejamento, Guido Mantega.